الاتحاد الأوروبي يدعو إلى قصف "تنظيم الدولة" فقط

الاتحاد الأوروبي يدعوا لقصف الدولة الإسلامية فقط دون المدنيين _ الفرنسية

شدد الاتحاد الأوروبي الجمعة على ضرورة أن تستهدف الغارات الجوية في سوريا تنظيم الدولة الإسلامية دون سواه داعيا إلى التنسيق تجنبا لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وبدأت روسيا الأربعاء شن غارات جوية مؤكدة أنها ضد التنظيم و"جماعات ارهابية أخرى" تعارض نظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي "نحن قلقون جدا من معلومات عن غارات جوية ضربت المدنيين في حمص، ندعو روسيا للضرب بدقة".

واضافت "نقول إن الضربات يجب ألا تمس المدنيين وأن تستهدف الدولة الإسلامية فقط".

وأغارت الطائرات الحربية الروسية للمرة الأولى على محافظة الرقة في سوريا، المعقل الرئيسي للتنظيم المسلح، ما أسفر عن مقتل 12 على الأقل من مقاتليه.

واعلنت دول من ائتلاف تقوده الولايات المتحدة الجمعة أن الغارات الروسية في سوريا ستؤدي إلى تصعيد النزاع في هذا البلد , ودعت موسكو إلى التوقف فورا عن استهداف مقاتلي المعارضة السورية.

وافاد بيان اصدرته سبع دول بينها تركيا والسعودية والولايات المتحدة ونشر على موقع وزارة الخارجية الأميركية أن "هذه الأعمال العسكرية ستؤدي إلى تصعيد أكبر وستزيد من التطرف والإرهاب" .