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ارتفاع النفط بسبب التفاؤل بتحسن الاقتصاد الأمريكي

2/10/2015
 
أسعار النفط

ارتفع النفط يوم الجمعة مدفوعا بالمخاوف من تصاعد العنف في سوريا، والتوقعات بأن تظهر البيانات تعزز الاقتصاد في الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للخام في العالم.

وبحلول الساعة 0824 بتوقيت غرينتش زاد سعر خام القياس العالمي برنت 47 سنتا إلى 48.16 دولار للبرميل. كان العقد ختم الجلسة السابقة منخفضا 68 سنتا. وتقدم الخام الأمريكي 74 سنتا إلى 45.48 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا 35 سنتا عند التسوية السابقة.

وتأخذ السوق في الحسبان علاوة مخاطر بخصوص سوريا؛ حيث تشن روسيا والولايات المتحدة غارات جوية.

وتعقد الوضع بوصول مئات الجنود الإيرانيين إلى سوريا للمشاركة في هجوم بري؛ دعما للقوات الحكومية في مؤشر على اتساع نطاق الحرب.

واستمد النفط دعما من التفاؤل الاقتصادي قبيل بيانات أمريكية من المتوقع أن تظهر أكثر من 200 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر/أيلول.

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