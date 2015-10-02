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إنهم يحرقون أغصان الزيتون

2/10/2015

أضرم مستوطنون، اليوم الجمعة، النار في أشجار زيتون في قرية بورين جنوب نابلس، وقال شهود عيان، إن المستوطنين أضرموا النار في أشجار الزيتون المحاذية لمستوطنة "يتسهار"، فيما يحاول الأهالي السيطرة على النيران.

في السياق ذاته، اندلعت اليوم مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جهة، وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، عقب مقتل مستوطنين قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، في حين قرر الاحتلال تعزيز قواته وإعلان المدينة "منطقة عسكرية".

وأفاد شهود عيان بأن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية سالم شرق نابلس، ودارت مواجهات مع سكان قرية بورين القريبة من المدينة.

وكان مستوطنان قتلا وجرح أربعة في إطلاق نار استهدف مساء الخميس سيارة كانوا يستقلونها قرب مستوطنة إيتمار الواقعة جنوب شرق نابلس. وقالت مصادر للجزيرة إن أحد القتيلين ضابط بوحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وشن المستوطنون هجمات عنيفة على البلدات الفلسطينية، واعتدوا على سيارات الإسعاف وعشرات المركبات التابعة للفلسطينيين في القرى القريبة من نابلس.

ووقعت أعنف المواجهات في بلدتي بورين وحوارة جنوبي المدينة، إلا أن الفلسطينيين تصدوا لهذه الهجمات.

وامتدت هجمات المستوطنين لتشمل العديد من البلدات والقرى في عدة مدن فلسطينية مثل رام الله وقلقيلية وسلفيت والخليل، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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