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إسرائيل تعلن اسمي قتيلي عملية "نابلس"

2/10/2015

مقتل ضابط إسرائيلي وزوجته في نابلس

أعلنت الرقابة الإسرائيلية (الجمعة) ،  اسمي قتيلي العملية العسكرية التي جرت الليلة الماضية قرب " نابلس"، وهما ضابط الاحتياط بوحدة هيئة الأركان الخاصة ويدعى "ايتام هنكين" وزوجته" نعماه". 

وذكرت صحيفة "بديعوت احرونوت" العبرية، أن "هنكين" ضابط احتياط بوحدة هيئة الأركان " سييرت متكال" ، وضابط استخبارات كبير، في حين اشترك والد زوجته القتيلة، والذي خدم بوحدة هيئة الأركان أيضاً، في عملية التحرير الفاشلة للجندي الإسرائيلي المختطف "نحشون فاكسمان" عام  1994. 

وكشف ضابط إسرائيلي كبير عن أن منفذي العملية أجهزوا على هنكين وزوجته من مسافة قريبة جدا.. ووصف العملية بـ"الخطيرة جدا".   تجدر الاشارة الى أن  قوات العاصفة – كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، أحد الأذرع العسكرية لحركة "فتح" الفلسطينية، أعلنت مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي وقعت بالقرب من مستوطنة "ايتمار" المقامة على أراضي قرى شرق "نابلس"  شمال الضفة الغربية المحتلة.

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