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أوباما:روسيا لاتفرق بين تنظيم الدولة وجماعات المعارضة

2/10/2015
 
 الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة إن روسيا لا تفرق بين تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات المعارضة الإسلامية المعتدلة في سوريا بينما تشن ضربات جوية لدعم نظام الرئيس بشار الأسد.

وأضاف أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض, أنه يعمل مع الأتراك وآخرين لبحث ما يمكن عمله لجعل الحدود السورية أكثر أمنا , وأنه سيواصل التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ويتواصل مع المعارضة المعتدلة.

وأضاف قائلا" أن الضربات الجوية الروسية ضد المعارضة المعتدلة ستبعدنا أكثر عن الانتقال السياسي" , مشيرا إلى أنه مستعد للعمل مع روسيا وإيران وشركاء التحالف للتوصل إلى انتقال سياسي في سوريا, لافتا إلى أن السياسية الروسية في سوريا ستدفع المعارضة المعتدلة للعمل السري وتعزز تنظيم الدولة الإسلامية .

 وأوضح أن بلاده تعتبر أن المشكلة في سوريا تتمثل في وجود الأسد .

المصدر : الجزيرة مباشر
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