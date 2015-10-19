ميشيل كيلو : روسيا لن تهزم المعارضة السورية

قال المحلل السياسي السوري " ميشيل كيلو" إن التدخل الروسي جاء لإنقاذ نظام بشار وممارسة الضغوط لمعالجة مشاكله الدولية والحصار المفروض عليه .

وأضاف "كيلو" خلال ندوة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان "التدخل الروسي في سوريا : أسبابه، تداعياته وآفاقه المستقبلية"أن روسيا لن تهزم المعارضة السورية وأن الجيش الحر سيحجم هذا التدخل الروسي مشيرا إلى أن القوى الوطنية قادرة على إدارة سوريا ولا نريد " بعثا " جديدا.

وأشار "ميشيل كيلو" أن الحل السياسي في سوريا سيتعين في ضوء التطورات الميدانية والمنتصر هو من سيفرض حله السياسي، مؤكدا على أن "تشرذم المعارضة" هي ذريعة للذين لا يريدون دعم ووحدة أطراف المعارضة السورية.