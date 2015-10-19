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مناظرة.. تنظيم الدولة" نتاج فشل السياسة الأمنية العربية

19/10/2015

قال الدكتور علية العلاني، خبير في التيارات الإسلامية،إن "تنظيم الدولة "نتاج لفشل السياسة الأمنية العربية وغياب الإصلاحات السياسية والاجتماعية ونتاج توظيفات أجنبية، وإن "تنظيم الدولة" كان فكرة قبل الربيع العربي وأصبح تنظيماً بعد الربيع العربي، وتدخلت الأجندات الغربية التي رأت في الورقة الدينية المتشددة أفضل طريقة لتنفيذ مخططاتها.

وأضاف العلاني خلال مناظرة بتونس (الاثنين) تحت عنوان "داعش أنقذت الأنظمة العربية"، أن نظام بشار بريء من نشأة "تنظيم الدولة" وأنه تنظيم جاءت به أجندات أجنبية، وأنه جزء من مخططات دولية لتقسيم العراق، لكن النظام السوري استغل "تنظيم الدولة" لصالحه دولياً وإقليمياً.

وأكد أن "تنظيم الدولة" هو نتاج فشل السياسة الأمنية العربية وغياب الإصلاحات السياسية والاجتماعية ونتاج توظيفات أجنبية، وأن "تنظيم الدولة" كان فكرة قبل الربيع العربي وأصبح تنظيماً بعد الربيع العربي، وتدخلت الأجندات الغربية التي رأت في الورقة الدينية المتشددة أفضل طريقة لتنفيذ مخططاتها.

من جهتها قالت لينا الخطيب، الباحثة في جامعة لندن، إن "تنظيم الدولة" استفاد من خلال دعم خارجي من أطراف مختلفة لكن أهدافه تختلف عن تنظيم القاعدة،  حيث إن تنظيم الدولة يمثل رقعة جغرافية الآن، وهناك عملية إقصاء اجتماعي للشباب في العالم العربي الذي يدفعه اليأس للالتحاق بهذا التنظيم لما لديه من تحفيز اقتصادي.

وأشارت إلى مسئولية الدول العربية في تفاقم الأزمة وانتشار الإرهاب، إذ لم تعترف هذه الدول لوقت طويل بوجود " أزمة طائفية، خاصة في الخليج العربي ولبنان وسوريا والعراق".

ولهذا ترى لينا الخطيب أن مكافحة الإرهاب لا يجب أن تتم فقط عبر الإجراءات الأمنية، بل عبر اتخاذ إجراءات سياسية واجتماعية لحماية الشباب من التطرف.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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