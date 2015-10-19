ملتقى دعاة فلسطين يستصرخ علماء الأمة لنصرة الأقصى

استصرخ عبدالفتاح يوسف حجاج، رئيس رابطة العلماء والدعاة بفلسطين، علماء الأمة شاكياً لهم حكام المسلمين، مؤكداً أن الأقصـى أمانـة فـي أعناق جميـع المسلميـن وعلى علماء الأمة تعليم الناس أن القدس شرف الأمة.

وتساءل خلال "ملتقى دعاة فلسطين لدعم انتفاضة القدس وحماية المسجد الأقصى" بغزة (الاثنين)، "أين علماء الأمة ولماذا هم صامتون، ومن يتكلم نيابة عـن الـقتلـى والمظلوميـن ونيابـة عـن الأقصـى المستباح؟!.

وأضاف حجاج قائلا "لن نصمت ولن نتراجع عن دعم أقصانا، وغوث شعبنا المنكوب تحت براثن احتلال إسرائيلي غاشم .. ولا نزال ننتظـر علماء الأمـة للتحرك رغـم التأخـر والتحية لإخواننا المرابطين على عتبات الأقصى المبارك".

بدوره، قال سمير مسلم، ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، إن الانتفاضة الثالثة التي اندلعت سوف تـستمـر حتـى تحريـر المقدسات وكامـل الأرض المحتلـة.

وأضاف "نحن أمام انتفاضة ثالثة سببها إجرام الاحتلال الإسرائيلي بحـق شعبنـا ومقدساتنـا الإسلاميـة .. نحن أمام انتفاضة جاءت نتاج حروب ثلاثة على غزة واحتلال جاسم علـى الضفـة والمقدسات".

وأضاف مسلم أن الانتفاضة الأولى اندلعت بعد أن دهس المحتلون عدداً من الفلسطينييـن، ودامـت حتـى عام 1993، والانتفاضة الثانية اندلعت 2000 عندما دنس شارون باحات الأقصى في تحدٍ للإسلام والمسلميـن.

وأكد ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة على أن حقوق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، وأن دحر الاحتلال أمـر واجـب وقادم لا محالـة.