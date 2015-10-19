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مكتبة أمريكية تستعيد كتابين لها بعد استعارتهما منذ 52 عاما !

19/10/2015
صورة أرشيفية لمكتبة أمريكية "رويترز"

استعادت مكتبة في منطقة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية كتابين بعد مرور أكثر من خمسين عاما على إستعارتهما لكن هوية من كانا بحوزته طوال هذه الفترة قد لا تعرف أبدا.

وذكرت المكتبة في بيان أصدرته في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الكتابين أعيدا إلى مكتبة جامعة بورتلاند في وقت سابق من أكتوبر  بعد إعارتهما في الثالث من يناير الثاني عام 1963.

وأرفق المجهول الذي أعاد المجلدين ملاحظة ذكر فيها أنهما استعيرا من أجل صف الخطابة في الثانوية.

وأضافت الملاحظة "حان الوقت لأن يعودا إلى مكانيهما. عفا عليهما الزمن ؟ نعم لكنني سأترك لكم تحديد مصيريهما."

وقال مسؤولو المكتبة إنهما قديمان للغاية ولا يعرفون ما سيفعلونه بهذين الكتابين اللذين طال انتظارهما.

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