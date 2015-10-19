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معارض سوري: ارتباك واضح في إدارة أوباما تجاه الأزمة السورية

19/10/2015

قال أستاذ العلوم السياسية والمعارض السوري " لؤي صافي "  إن روسيا تبحث عن موطئ قدم في سوريا وعدم ترك المجال أمام إيران للسيطرة وهو ما يصب في مصلحة الغرب.

وأضاف  "لؤي صافي"  خلال ندوة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان "التدخل الروسي في سوريا : أسبابه، تداعياته وآفاقه المستقبلية" أن هناك ارتباكا واضحا في إدارة أوباما تجاه الأزمة السورية موضحا أن روسيا لا تستهدف معاقل تنظيم الدولة وإنما تستهدف قوى المعارضة في ريف حمص وحلب.

وأشار  " صافي " إلى  أن ما يجري في سوريا يعكس عدم اكتراث الدول الكبرى لما ستؤول إليه المنطقة في حال استمرت الأوضاع على حالها، مؤكدا على أن الحكمة تقتضي أن يجد المجتمع الدولي حلا سياسيا لإسقاط النظام السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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