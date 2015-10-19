معارضون: مقاطعة الانتخابات بمصر إعلان رفض للنظام

صورة لوسم أطلقه ناشطون للسخرية من مقاطعة الانتخابات

قالت رموز سياسية معارضة للنظام الحالي في مصر إن "مقاطعة" الانتخابات البرلمانية في مصر كشفت عن "حقيقة يأس النظام الذي يحاول اصطناع شعبية وادعاء شرعية".

وذكر بيان موقع من عدة شخصيات سياسية خارج مصر أن مقاطعة الشعب المصري للانتخابات يعد رفضا لسلطة تجرّ البلاد إلى هاوية سياسية واقتصادية واجتماعية.

ودعا البيان المصريين إلى التلاحم خلف هدف وطني واحد هو استعادة الحرية وتحقيق العدالة وإعلاء الكرامة.

الموقعون على البيان : د. أيمن نور – د. ثروت نافع – م. حاتم عزام – د. سيف عبد الفتاح – د. طارق الزمر – الشاعر عبد الرحمن يوسف – د. عمرو دراج – د. محمد محسوب – أ. يحى حامد