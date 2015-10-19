مطعم جديد في برلين يقدم الطعام دون طهي

يقع المطعم في حي برنتسلاور برج المفضل لدى السائحين

يعمل مطعم جديد في العاصمة الألمانية برلين على تقديم الوجبات دون طهي لزبائنه من الإفطار وحتى العشاء.

ولا يتم طهو أي من الوجبات في قائمة مطعم (روتاستك) على درجة حرارة تتجاوز 42 درجة مئوية، كما أن الوجبات كلها نباتية 100 % .

وسوف يجد الزوار المطعم في حي "برنتسلاور برج" ، المفضل للسائحين بسبب ميادينه المحاطة بالأشجار و مبانيه السكنية القديمة، و محلاته الراقية. كما يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق ركوب الترام.

ويصف المطعم نفسه بأنه أول مطعم يقدم وجبات نيئة 00 % في العاصمة الألمانية.

ومن بين الوجبات التي يقدمها المطعم لعشاق الطعام الفطائر النيئة بالتوت، والبيتزا النيئة المحشوة باللوز والجوز والبلح و بذر الكتان، بالإضافة إلى كيك الجبن بالبرتقال والليمون .