مطالبات بعقوبات صارمة على قائدي السيارات "المخمورين"

منظمة الصحة العالمية تطالب بعقوبات صارمة على المخمورين

طالبت منظمة الصحة العالمية (الاثنين) الدول بفرض قوانين صارمة لمنع قائدي السيارات من زيادة السرعة وشرب الخمور للمساعدة على خفض اعداد القتلى في حوادث السير التي تجاوزت مليونا وربع المليون شخص في العام.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها عن سلامة الطرق لعام 2015 إن الولايات المتحدة واندونيسيا ونيجيريا من بين الدول التي تفشل في تطبيق الممارسات الأفضل.

وأشار الدكتور إتين كروج الخبير بالمنظمة ان الشركات المصنعة للسيارات يمكن ان تلعب دورا أيضا وان كثيرا ما تضحي تلك الشركات بمعايير السلامة لخفض أسعار السيارات.

وقالت المديرة العامة للمنظمة مارجريت تشان إن هناك حاجة لقوانين أفضل بشأن السرعة واحتساء الخمور، والقيادة واستخدام راكبي الدراجات النارية الخوذ واستخدام حزام الامان وحزام أمان الاطفال في السيارات.