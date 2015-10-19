"محدش_راح"هاشتاج يسخر من ضعف التصويت بانتخابات مصر

اللجان ظهرت خالية من الناخبين

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسما "هاشتاج" باسم "محدش_ راح" للسخرية من ضعف مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية المصرية في أول أيام المرحلة الأولى والتي أكدتها تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وتداول النشطاء تصريحات رئيس نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي الذي أكد أن اللجان الانتخابية لم تشهد وقوع أي خروقات لأنها لم تشهد وجود ناخبين من الأساس بحسب وصفه.

وقال المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب السابق : العبرة من اليوم .. إذا كان هناك من هو حريص علي #مصر قبل الانفجار الكبير، فليتحرك الآن ، سيسي بضاعة خاسرة وسيسقط وسيحاكم علي جرائمه.

وغرد وسام عبد الوارث بقوله : الطلاب هم المستفيدون من الانتخابات بالأجازة.

كما شارك الفنان محمد عطية بقوله : قمة السخرية من يتساءلون في الإعلام عن مشاركة الشباب .. الشباب مسروق ثورته ..محبط ..مقتول .. معتقل .. يدعو ليلا نهارا " اللهم هجرة " .

وقال الإعلامي معتز مطر : ممكن تخدع شعب بعض الوقت.. لكن مستحيل تستغفله طول الوقت .. انتهى الدرس