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مؤرخ سياسي: التدخل الروسي في سوريا سيستمر 4 أشهر

19/10/2015

قال المؤرخ السياسي والباحث بمركز الجزيرة للدراسات" بشير موسى نافع" إن التدخل الروسي جاء عقب ميل ميزان القوى لصالح المعارضة السورية المسلحة.

وأضاف خلال ندوة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان "التدخل الروسي في سوريا : أسبابه، تداعياته وآفاقه المستقبلية" أن التدخل الروسي  له أبعاده المحلية والإقليمية والدولية وسيستمر أكثر من أربعة أشهر عكس ما يعتقد البعض.

وأشار "موسى نافع " إلى أن إفشال التدخل الروسي ممكن و ليس بالضرورة بتدخل أمريكا بشكل مباشر ، مشيرا أن  تركيا وقطر والسعودية تلعب دورا  لإفشال هذا التدخل الروسي  ببعض التأييد الغربي والأمريكي.

 وأوضح الباحث بمركز الجزيرة للدراسات أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التورط في الأزمة السورية لكن التدخل الروسي قد يغير الوضع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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