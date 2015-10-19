كيري: واشنطن لا تريد "التدمير الكامل لسوريا"

كيري : التدمير الكامل لسوريا قد يتسبب في موجة جديدة من الهجرة

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الاثنين في مدريد إن الولايات المتحدة تريد تجنب "التدمير الكامل لسوريا"، وما قد يترتب عليه على صعيد المنطقة خصوصا التسبب بموجة جديدة من الهجرة.

وأضاف -خلال توقفه في العاصمة الإسبانية مدريد- أنه سيعقد اجتماعا في الأيام المقبلة مع مسؤولين روس وأتراك وسعوديين سعيا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وحذر كيري من أن"مستوى الهجرة في اأروبا خطير" بسبب صعوبة احتوائها "، والتهديد فعلي بوصول المزيد (من المهاجرين) اذا استمر العنف وانهار الوضع في سوريا".

وفي الشأن الفلسطيني أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه من الضروري الاتقاف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائلي على خطوات لتهدئة التوترات. وشدد على حق إسرائيل فيما سماه حماية نفسها مما وصفه بأعمال العنف العشوائية.