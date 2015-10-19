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كيري: على الفلسطينيين والإسرائيليين توضيح وضع "الأقصى"

19/10/2015

وزير الخارجية الأمريكي – جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري (الاثنين) إنه من الضروري أن يوضح الإسرائيليون والفلسطينيون وضع حرم المسجد الأقصى للمساعدة في إنهاء ما وصفه  بـ"موجة العنف الحالية".

ورفض كيري  اقتراحا قدمته فرنسا في الأمم المتحدة بإرسال بعثة مراقبة دولية إلى منطقة الحرم القدسي.، فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل استدعت السفير الفرنسي (الاثنين) لتأكيد معارضتها للفكرة.

وقال كيري خلال مؤتمر صحفي في مدريد  إن إسرائيل تتفهم أهمية الوضع القائم… وإنه لا يسعى لتغيير جديد أو لدخول أطراف خارجية وذكر كيري أن إسرائيل لها الحق في حماية نفسها مما وصفه بـ "أعمال العنف العشوائية" .

وسيلتقي كيري برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ألمانيا ثم مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله على الأرجح في عمان بنهاية الأسبوع لبحث سبل انهاء العنف.

كان  نتنياهو قال إن حكومته ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم للحرم والذي يسمح لليهود بزيارة الموقع المقدس لديهم لكن دون الصلاة هناك.

ونشرت إسرائيل جنودا داخل القدس وحولها ونصبت حواجز على الطرق في أحياء فلسطينية بالقدس الشرقية في مسعى لمحاولة السيطرة على هجمات لفلسطينيين تعد هي الأقوى منذ الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و 2005.

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