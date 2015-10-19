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قادر: البساط البريطاني للترحيب بالرئيس الصيني "ملوث بالدم"

19/10/2015

رئيسة المؤتمر الويغوري العالمي – ربيعة قادر

وصفت ربيعة قادر رئيسة المؤتمر الويغوري العالمي البساط الأحمر الذي تستقبل به بريطانيا هذا الأسبوع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "ملوث بدماء الويغور وسكان التبت والمعارضين". 

كما وصفت الاستقبال الهائل للزعيم الصيني بأنه "مؤسف"  ، وقالت إن التواجد المكثف للجيش الصيني في الشوارع ، وفر توترا "مرعبا" بين الحكومة وشعب الويغور. 

من جانب آخر انتقد ناشطون بريطانيا لتنحيتها قضية حقوق الانسان جانبا ، عندما يتعلق الأمر بإقامة علاقات مع الصين وإن كان مسؤولون بريطانيون قالوا إنهم سيطرحون هذه القضية "بصفة غير رسمية"  لأنها وسيلة أفضل لإحداث تغيير. 

وتقول الصين إن إسلاميين متشددين وانفصاليين ينشطون في شينجيانغ الغنية بالطاقة على الحدود مع آسيا الوسطى حيث قضي المئات في أحداث العنف في السنوات الاخيرة. 

فيما يرد نشطاء بالقول إن الصين لم تقدم على الإطلاق أدلة مقنعة على وجود جماعة متشددة متماسكة وإن معظم الاضطرابات يمكن أن ترجع إلى مشاعر الإحباط من القيود السارية على الثقافة والديانه الإسلامية لشعب الويغور، فيما تنفي بكين بشدة هذه الاتهامات ، وتقول الصين إن الويغور سافروا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية وجماعات اخرى. 

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