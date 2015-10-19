في ساعة صباح.. كيف تدرس لغات عبر الإنترنت؟

ناقش برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" كيفية تعلم اللغات الأجنبية عبر الإنترنت، وأبرز المواقع الإلكترونية، والمزايا الممنوحة للدارسين، وضوابط التأكد من المصداقية.

ومن بين تلك المواقع الإلكترونية، مـوقـع "coursera" الذي يـقـدم خـدمـة تـعـلـم الـلـغات بشهادة معتمدة بمقابل مادي، وكذلك يتيح التعلم المجاني لبعـض اللغات لمـن يريـد.

كما يقدم موقع "English Town" خدمـة تعليـم الإنجليزيـة مقابـل 1 دولار فـقـط ويـتـيـح للمستخدم الاستفادة مـن خبرات عشرات المدرسيـن.

واستعرض البرنامج تقريراً عن تجربة الشاب التونسي، يحيى إدريس، الذي خاض تجربة تعلم اللغات عبر الإنترنت، وحكى كيف يمكن اختيار أفضل المواقع الاليكترونية لتعليم اللغات؟ وما أبرز إيجابيات التجربة؟ وإلى أي مدى يمكن اعتمادها والتأكد من مصداقيتها؟.

وتنتشر عبر شبكة الإنترنت مواقع تمنح دورات تدريبية في تعلم اللغات الأجنبية، وتستند تلك المواقع إلى مزايا الوسيط الإلكتروني من استخدام الصوت، والجرافيكس، والصور الإيضاحية.

وهي الخدمة التي انتقلت أيضاً إلى الجوال عبر تطبيقات أصبح من السهولة الحصول عليها كي تيسر علينا الحصول على هذه الدورات.