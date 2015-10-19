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في زامبيا.. يوم وطني "للصلاة" لحل مشاكل الاقتصاد

19/10/2015

الرئيس الزامبي – ادجار لونجو

في يوم وطني للصلاة تضرع مواطنو زامبيا طلبا لـ "تدخل إلهي" لحل المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد إثر انهيار أسعار النحاس في الأسواق العالمية.

وأقامت جميع الكنائس في أرجاء البلاد صلوات بهذه النية استجابة لطلب رئيس البلاد ادجار لونجو ، كما تأجلت مباريات كرة القدم المقررة في حين حثت السلطات المطاعم والحانات على الإغلاق لتشجيع المواطنين  على المشاركة في هذه الصلوات.

وشهدت عملة الكواشا المعتمدة في زامبيا – ثاني أكبر مصدر للنحاس في أفريقيا – تدنيا في سعر الصرف بلغ 50 في المئة مقابل الدولار هذا العام مما رفع أسعار المواد الغذائية.

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