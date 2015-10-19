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فيديو .. ميتسوبيشي تطلق سيارة ذاتية القيادة

19/10/2015

كشفت شركة ميتسوبيشى عن أول نموذج لسيارتها ذاتية القيادة التي أطلقت عليها EMIRAI3 xAUTO فى العاصمة اليابانية طوكيو.

فقد دعمت ميتسوبيشى سيارتها بعدد من التقنيات التي تضمن سلامة السائق والسيارة والمارة، حيث زودتها بعدد من أجهزة الاستشعار والذكاء الصناعي لتتمكن من القيادة بسهولة وسلاسة، والتنبؤ بالحركة ورسم خرائط للمخاطر، بالإضافة إلى قدرتها على تحديد المواقع بدقة عالية.

وستتمكن السيارة من الركن بسهولة باستخدام قياسات عالية الدقة لتحدد المكان الأنسب للاصطفاف دون إصابة السيارة بخدوش أو أضرار، بالإضافة إلى الركن في الأماكن الضيقة بكفاءة عالية.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن السيارة الجديدة فى معرض طوكيو للسيارات الذى سيقام في الفترة بين 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

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