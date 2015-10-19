فيديو .. مقدسيون يحاولون هدم جزء بجدار يقسم القدس

أشعل فلسطينيون النيران في إطارات سيارات أمام جزء من الجدار العازل الذي أقامته قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة أبوديس شرق القدس المحتلة، في محاولة لهدم الجدار.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنصب كتل اسمنتية أمام جبل المكبر الذي يقع على مرتفعات في القدس المحتلة، وكتبت بالعبرية على أسفل هذه الكتل "حاجز موقت ومتحرك للشرطة".

وتعمل قوات الاحتلال على إقامة جدار يصل طول إلى 300 متر ليفصل بين جبل المكبر، وبين حي الاستيطان اليهودي أرمون هانتسيف.

وكانت قد اندلعت بالأمس مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند الشارع الرئيسي بالقرب من جامعة البوليتكنك جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأصيب في المواجهات عدد من الشبان بحالات اختناق وبالرصاص المطاطي، وكان اتحاد مجلس طلبة البوليتكنك دعا لمسيرة طلابية تنديداً بانتهاك المسجد الأقصى المبارك، واستمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.