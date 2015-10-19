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فيديو..مستوطنون يقتلون أحدهم ظنا أنه منفذ عملية بئرالسبع

19/10/2015

أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن أحد شهود العيان بمحطة الحافلات المركزية بمدينة بئر السبع والذي التقط من خلال هاتفه لحظه مهاجمة المستوطنين لأحد المهاجرين الإرتيريين ظنا منهم أنه منفذ الهجوم المسلح على مركز تجاري بجوار محطة الحافلات المركزية .

وكان الهجوم قد وقع مساء أمس الأحد بعد أن هاجم أحد الفلسطينيين جنديا إسرائيليا، وطعنه ثم استولى على سلاحه الآلي وفتح النار على الموجودين ما أسفر عن مقتل أحد الجنود الإسرائيليين، وإصابة 11 آخرين بينهم ضباط وجنود بعضهم حالتهم خطيرة .

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد بثوا الفيديو وقالوا إنه لمنفذ عملية اطلاق النار على عدد من الإسرائيليين في منطقة بئر السبع جنوبي إسرائيل

وقتل إسرائيلي، وأصيب آخرون في إطلاق نار في منطقة بئر السبع كما استشهد منفذ العملية.

 

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