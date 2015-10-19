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فيديو .. لليوم الثاني لجان شبه خاوية لانتخابات البرلمان بمصر

19/10/2015

"شبه خاوية" ربما تصف هذه الجملة حال أغلب اللجان في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر.

ففي اليوم الثاني للانتخابات التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبدو اللجان كما هي في اليوم الأول شبه خالية من الناخبين في ظل حضور مكثف لقوات الشرطة والجيش لتأمين العملية الانتخابية.

وبينما تحدثت وسائل الاعلام المصرية، الرسمية والخاصة، عن ضعف في الإقبال في اليوم الأول، ووصفته بالباهت، قرر رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل منح العاملين في الحكومة والقطاع العام عطلة نصف يوم الاثنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني، والأخير للمرحلة الأولى من الانتخابات، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء.

وتجرى هذه الانتخابات التي تأجلت كثيرا، في غياب كامل للمعارضة لأن السلطات تقمع كل الأصوات المخالفة الإسلامية والعلمانية على حد سواء منذ إطاحة عبد الفتاح السيسي -إبان كان وزيرا للدفاع- بسلفه محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب- في يوليو/تموز 2013.

وتوافد الناخبون على 19 ألف مركز اقتراع في 14 محافظة تضم 27 مليون ناخب، من أصل 27 محافظة للتصويت في المرحلة الأولى على يومين.

وتجري الانتخابات على مرحلتين بين 17 أكتوبر/تشرين الاول، والثاني من ديسمبر/كانون الأول لشغل 596 مقعدا في أكبر بلد عربي يبلغ عدد سكانه أكثر من 88 مليون نسمة.

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