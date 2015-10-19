فيديو .. قاض: لا يوجد ناخبون بانتخابات البرلمان بمصر

قال رئيس نادي القضاة بمصر، المستشار عبد الله فتحي،إن ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية، انعكس على حجم المخالفات الانتخابية التي تم رصدها حتى الآن، قائلا:" لا توجد أي مخالفات أو خروقات أو مشادات.. ولا حتى ناخبين".

وأضاف فتحي خلال مداخلة لقناة محلية أن الانتخاب حق لكل مصري، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية والنزول لصناديق الاقتراع.

كانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد للتصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات أمنية مشددة.

وستجرى الانتخابات، على مدي يومين، في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن نسبة التصويت بلغت حتى عصر اليوم 2.27 في المائة فقط.