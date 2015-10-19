البث الحي
منوعات

فيديو .. قاض: لا يوجد ناخبون بانتخابات البرلمان بمصر

18/10/2015

قال رئيس نادي القضاة بمصر، المستشار عبد الله فتحي،إن ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية، انعكس على حجم المخالفات الانتخابية التي تم رصدها حتى الآن، قائلا:" لا توجد أي مخالفات أو خروقات أو مشادات.. ولا حتى ناخبين".

وأضاف فتحي خلال مداخلة لقناة محلية أن الانتخاب حق لكل مصري، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية والنزول لصناديق الاقتراع.

 كانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد للتصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات أمنية مشددة.

 وستجرى الانتخابات، على مدي يومين، في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن نسبة التصويت بلغت حتى عصر اليوم 2.27 في المائة فقط.

المزيد من منوعات

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط