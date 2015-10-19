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فيديو .. عجوز بالإسكندرية: انتخبت الحاج غريب "الله يرحمه"

19/10/2015

 سألت فتاة عجوزا أمام لجنة انتخابية بالإسكندرية شمالي مصر، عمن انتخبته، لترد العجوز في البداية أنها لا تعرف شيئا، ثم تعاود وتقول: "انتخبت الحاج غريب الله يرحمه". مقطع الفيديو الذي بثته الناشطة على الإنترنت لاقى رواجا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت السيدةالعجوز -أثناء خروجها من إحدى اللجان وهي تستند على بعض الناخبين- أنها لا تعرف من انتخبتهم أو أسماءهم، وعندما حاولت معها الناشطة مرة أخرى قالت العجوز : "انتخبت أبويا وأمي"، ثم تابعت " أنا انتخبت الحاج غريب الله يرحمه".

وتشهد الانتخابات البرلمانية المصرية إقبالا ضعيفا جدا، وشبه منعدم من قبل الشباب، بينما شكل كبار السن والعجائز غالبية الحضور.

المصدر : الجزيرة مباشر
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