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فيديو .. البرد يرسم فصلا جديدا من معاناة اللاجئين بأوروبا

19/10/2015

 وصل مئات اللاجئين إلى الحدود السلوفينية بعد أن تقطعت بهم السبل في كرواتيا على مدار الأيام الماضية. ويعاني اللاجئون حاليا من أزمة دخول موسم الشتاء بأوروبا الأمر الذي سيزيد متاعبهم جراء موجات الصقيع والأمطار .

وأعلنت سلوفينيا عبر وزارة الداخلية أنها لن تسمح إلا بعبور 2500 لاجئ إلى أراضيها يوميا، أي نصف العدد الذي طلبته جارتها الجنوبية كرواتيا.

وأوضحت وزارة الداخلية السلوفينية -في بيان- أنه لا يمكن الاستجابة لطلب كرواتيا باستقبال 5000 لاجئ لأن النمسا -جارة سلوفينيا الشمالية-  لا تسمح إلا بعبور 1500 شخص إليها.

ويحاول معظم اللاجئين -وجلهم من أفغانستان وسوريا والعراق- العبور إلى كرواتيا وسلوفينيا للوصول إلى دول غرب أوروبا.

وتقول منظمة الهجرة الدولية إن حوالي 600 ألف شخص وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي بحرا هذا العام عبر تركيا.

 

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