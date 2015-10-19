عشراوي: إسرائيل تسحق السلام وتتبنى خطابا إعلاميا كاذبا

أكدت الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إسـرائـيــل تـدمــر فـرص تـحـقـيــق الـسـلام عبـر عرقلـة الوصول إلـى حـل الدولتيـن، مؤكدة أن فلسطيني القدس يخبرون العالم أن هذه المدينة فلسطينية وأن القدس عاصمة لفلسطيـن.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين)، أن ما يحدث من انتفاضة السكاكين هو رد فعل علـى الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وخاصة في الضفة الغربية، لافتة إلى أن الـشـبـاب الـفـلـسـطـيـنـي مستعـد للموت مـن أجل الحريـة ويـواجـهـون جـيـش الاحتلال الإسـرائـيـلــي بـكــل مــا يـحـمـلــه مــن سـلاح.

وأوضحت عشراوي أن الـمـسـؤولـين الإسـرائـيلين يتحدثون بحصانة مطلقة عن رفضهم لقيام دولة فلسطينية، مؤكدة أن هـذا الاحـتـلال غـيـر الـقانونـي ولا يمكـن أن يستمـر إلـى الأبـد.

وأشارت عشراوي إلى أن الإسـرائـيـلـين يستخدمون القوة الفتاكـة ضـد الفلسطينييـن، ويـطـبـقـون سـيـاسـة الـعـقـاب الـجـمـاعـي دون أي أدلــة قـانـونـيــة، كما أن المستوطنين يتصرفون وحدهم ويملكون صلاحية إطلاق النار على الفلسطينيين بهدف القتل.

وطالبت عشراوي الإعلام الدولي بأن يتحقق ممـا يـحدث وعدم تبنـي روايـة التلفزيون الإسرائيلـي، لا سيما وأن لـغـة الـكراهيـة تهيمـن علـى الإعلام الإسرائيلـي، مؤكدة أن الاستيطان هـو سـرقـة لـلأراضــي الـفـلـسـطـيـنـيــة وتـقـويــض لـفـرص الـسـلام.

وتابعت عشراوي قائلة "رحبنـا بالمبادرة الفرنسية، ونـظـن أنـهـا إسـهـام إيـجابـي فـي الطريـق المسدود الذي وصلنـا إليـه"، لافتة إلى أن إسـرائـيـل تـخـلـق وضـعـاً عـنـصـريــاً حــتــى بــيــن الإســرائـيـلـيـيــن أنـفـسـهــم.

وأشارت "عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية " إلى أن الـفـلـسطينيين أثبتوا مراراً أنهـم لـن يقبلوا الظلـم، موضحة أن إسرائيـل تـحـاول تـطـبـيـق سـيـاسـة الـتـطـهـيـر الـعـرقـي ضـد الـفلسطينييـن.