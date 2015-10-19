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شاهد:مخيون يطالب الحزب بالحشد الانتخابي في مواجهة الكنيسة

19/10/2015

 

قام نشطاء مواقع التواصل المختلفة بتداول مقطع صوتي منسوب إلى يونس مخيون  رئيس حزب النور تحدث فيه عن حشد الكنيسة في الانتخابات البرلمانية  مطالبا قواعد الحزب بالمشاركة بقوة في مواجهة  من وصفهم بالنصارى و أصحاب المال و المصلحة .

 

و أضاف أن الإقبال على الانتخابات البرلمانية في مصر  كان منخفضا للغاية  ، و قال إن هذه الضعف له أسبابه التي لم يبدها  .

و تحدث عن ضرورة تحريك ما سماه الكتلة الصلبة للحزب ، و أن نزولها بقوة إلى الشارع  قد يحسم الموقف لصالح الحزب معللا ذلك  بأن المنافسة محصورة بين قائمة حزب النور و في حب مصر .

و وصف مشاركة أعضاء الحزب بقوة  بأنها لإنقاذ البلد من المهالك على حد قوله .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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