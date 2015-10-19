شاهد:مخيون يطالب الحزب بالحشد الانتخابي في مواجهة الكنيسة

قام نشطاء مواقع التواصل المختلفة بتداول مقطع صوتي منسوب إلى يونس مخيون رئيس حزب النور تحدث فيه عن حشد الكنيسة في الانتخابات البرلمانية مطالبا قواعد الحزب بالمشاركة بقوة في مواجهة من وصفهم بالنصارى و أصحاب المال و المصلحة .

و أضاف أن الإقبال على الانتخابات البرلمانية في مصر كان منخفضا للغاية ، و قال إن هذه الضعف له أسبابه التي لم يبدها .

و تحدث عن ضرورة تحريك ما سماه الكتلة الصلبة للحزب ، و أن نزولها بقوة إلى الشارع قد يحسم الموقف لصالح الحزب معللا ذلك بأن المنافسة محصورة بين قائمة حزب النور و في حب مصر .



و وصف مشاركة أعضاء الحزب بقوة بأنها لإنقاذ البلد من المهالك على حد قوله .