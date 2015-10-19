سترايك: الصين حاولت اختراق مؤسسات أمريكية

لم يصل الاتفاق لحد فرض قيود على التحسس على أسرار حكومية

قالت "كراود سترايك" وهي مؤسسة أمنية أمريكية كبيرة إن قراصنة إنترنت مرتبطين بالحكومة الصينية حاولوا اختراق سبع شركات أمريكية على الأقل في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت اتفاق واشنطن وبكين على عدم التجسس على بعضهما البعض لأغراض تجارية.

وأضافت "كراود سترايك" أن البرنامج الذي استخدمته في خمس مؤسسات تكنولوجية، وشركتين للأدوية وجميعها أمريكية رصد الهجمات التي بدأت في 26 سبتمبر/أيلول وتصدى لها.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قال إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن الحكومتين لن تدعما السرقة الالكترونية لأسرار الشركات بهدف دعم شركات محلية.

ولم يصل الاتفاق لحد فرض قيود على التجسس للحصول على أسرار حكومية بما في ذلك تلك التي تحتفظ بها شركات خاصة.

وقال ديمتري ألبيروفيتش أحد مؤسسي كراود سترايك إنه يعتقد أن القراصنة الذين هاجموا الشركات السبع لهم صلة بالحكومة الصينية وإن رأيه يستند على أسباب منها الخوادم والبرامج التي استخدموها.