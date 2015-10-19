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جمال خاشقجي: لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا

19/10/2015

قال جمال خاشقجي الكاتب والصحفي السعودي إن التدخل الروسي جاء لإنقاذ نظام بشارالأسد واصفا التدخل الروسي بأنها عملية مشتركة بين إيران وروسيا والنظام ولهم غرفة عمليات لكي يسقطوا الثورة السورية.

وأضاف خاشقجي خلال ندوة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان "التدخل الروسي في سوريا : أسبابه، تداعياته وآفاقه المستقبلية"  أن الشعب السوري بصموده هو من فرض إرادته و جعلنا  نقف إلى جانبه  مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية مقتنعة تماما بأنه لا مستقبل لبشار في سوريا.

وأشار الكاتب السعودي أن قادم  الايام سوف تظهر فرزا في التحالفات في المنطقة  مشيرا إلى أنه من الصعب على السعودية تكوين تشكيل تحالف كعاصفة الحزم لأن هناك قوى عربية لا تريد رحيل بشار.

وتساءل  كيف تسمح السلطة و النظام المصري تمدد إيران في سوريا ؟ مستغربا موقفه من الأزمة السورية.

وأوضح جمال خاشقجي أن السعودية لا تساوم في القضيتين السورية واليمنية، فكلتاهما مهمتان بالنسبة لها، مشيرا إلى أن إيران ستقبل بتقسيم سوريا حفاظا على نفوذها وعلى سيطرة الهلال الشيعي في المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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