تراجع أسعار النفط مجددا بنسبة 3% بسبب الصين و نووي إيران

صورة أرشيفية لأحد المنشآت النفطية

تراجع النفط الخام ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين حيث عمّق تهاوي أسعار البنزين موجة بيع أوقد شرارتها تباطؤ النمو الصيني ومؤشرات على أن الاتفاق النووي الذي سيخفف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني سيطبق هذا العام.



وقال المتعاملون إن السوق عانت أيضا تحت وطأة ارتفاع الدولار وتراجع أسعار الأسهم في السوق الأمريكية.



وقال بيت دونوفان في نيويورك "أسواق المنتجات تتلقى الضربات على ما يبدو بسبب المخاوف من أن موسم صيانة مصافي التكرير قد بلغ ذروته وهو ما يعني زيادة المخزونات من الآن فصاعدا."



ونزل الخام الأمريكي دولارا واحدا أو اثنين بالمئة إلى 46.26 دولار في معاملات هزيلة قبيل حلول أجل عقد نوفمبر تشرين الثاني كعقد أقرب استحقاق يوم الثلاثاء.



وهوى البنزين خمسة بالمئة. وسجلت أرباح تكرير الوقود أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.