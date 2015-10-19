بلاتيني: المليونا دولار من "الفيفا" .. أقل من أجري

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم – ميشيل بلاتيني

قال ميشيل بلاتيني إن حصوله على مليوني فرانك سويسري (2.1 مليون دولار) من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جاءت بطريقة شرعية ، وإن المستحق هو 2.8 مليون فرانك.

وأشار بلاتيني إن هذا المبلغ هو مقابل عمله على مدار أربع سنوات، مع سيب بلاتر رئيس الفيفا في الفترة بين 1998 و2002، وحصل بلاتيني على الجزء الأكبر من المبلغ – الذي يخضع لتحقيقات من السلطات السويسرية – في 2011 ونفى بلاتر وبلاتيني ارتكاب أي خطأ رغم أن لجنة القيم قررت إيقافهما 90 يوما.

وقال بلاتيني إنه طلب الحصول على مليون فرانك سنويا نتيجة عمله الذي تضمن تعديل جدول المسابقات الدولية والتعاون مع الاتحادات الفقيرة ودعم مشاريع كرة القدم والسفر كثيرا مع بلاتر.

وأكد بلاتيني أن بلاتر طلب إبرام عقد بقيمة 300 ألف فرانك سويسري سنويا لأن هذا يمثل أعلى راتب في الفيفا آنذاك بينما يحصل على المبلغ المتبقي من المليون فرانك في وقت لاحق.

وعوقب بلاتر وبلاتيني بالإيقاف لمدة 90 يوما في الثامن من أكتوبر تشرين الأول الماضي بعدما قرر مكتب المدعي العام السويسري أن يفتح تحقيقا جنائيا مع بلاتر بسبب مدفوعاته إلى بلاتيني في 2011.

وأعرب بلاتيني عن أمله ألا يتم منعه من خوض سباق الانتخابات ، إلا أنه إذا دخل بلاتيني السباق فإنه سيواجه منافسة على رئاسة الفيفا من الأمير الأردني علي بن الحسين وديفيد ناكيد لاعب وسط منتخب ترينيداد وتوباجو السابق.

هذا وتشير التوقعات أيضا إلى دخول الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لسباق الرئاسة قبل الموعد النهائي في 26 أكتوبر تشرين الأول الذي يأتي قبل أربعة أشهر من الانتخابات.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم انزلق نحو أكبر أزمة في تاريخه الممتد لأكثر من مئة عام عقب اتهام 14 مسؤولا في كرة القدم وشركات تسويق رياضي في الولايات المتحدة في 27 مايو أيار الماضي في قضايا فساد بأكثر من 150 مليون دولار.