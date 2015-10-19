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بالفيديو.. فلسطينيون يهدمون "جدار العزل" بـ"أبو ديس"

19/10/2015

هدم شباب فلسطيني جزءا من جدار الفصل العنصري المحاذي للحرم الرئيسى لجامعة القدس في بلدة أبو ديس ، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين مئات الطلبة وقوات الجيش الإسرائيلي.

وأحدثت مجموعة من الشبان الفلسطينيين فتحة كبيرة في الجدار المقابل لمدخل الجامعة، باستخدام معدات هدم بدائية كالفأس والمطرقة، وسط سيل من قنابل الغاز والرصاص المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال.

وتحولت الساحة المقابلة لجامعة القدس والمحاذية للجدار لساحة حرب حقيقية بين مئات الطلبة وجنود الاحتلال الذين أطلقوا عشرات من قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه الطلبة ما أوقع عددًا كبيرًا من الإصابات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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