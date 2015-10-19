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بالفيديو.. جماهير الأهلي تحتفل بالسوبر بـملعب "مختارالتتش"

18/10/2015

احتشدت جماهير الأهلي المصري بمدرجات ملعب "مختارالتتش" بمقر النادي في الجزيرة، للاحتفال مع فريقهم بالتتويج بالسوبر المصري، حيث امتلأت المدرجات بالجماهير قبل أن تفتح إدارة الأهلي أبواب المدرجات لهم  للنزول إلى أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين في أول مران تحت قيادة المدرب البرتغالي "جوزيه بيسيرو" والذي تعاقد معه النادي لمدة عام واحد .

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري الخميس الماضي بعد فوزه الثمين على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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