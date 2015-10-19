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باحث تركي: على الناتو مساعدة تركيا لإيجاد مناطق أمنة بسوريا

19/10/2015

شدد الباحث التركي ومدير مركز الأبحاث في منتدى الشرق "غلاي دالاي" على أهمية إسقاط نظام الأسد و ضرورة مساعدة المعارضة بإيجاد منطقة حظر للطيران وذلك للحد من قدرة النظام السوري وتحركه.

وأضاف "دالاي"  خلال مشاركته بندوة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان "التدخل الروسي في سوريا " أن تركيا لا تريد اختزال الأزمة السورية في  مسألة اللاجئين كما تريد بعض الأطراف، مشددا أن بلاده تحتاج إلى مساعدة حلف الناتو لإيجاد مناطق آمنة ومناطق حظر الطيران على الحدود مع سوريا.

وأشار الباحث التركي إلى أن روسيا تزعم بأنها تملك الشرعية بتدخلها في سوريا لكنها تدافع عن نظام بات غير شرعي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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