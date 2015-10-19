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النفط يهبط إلى أقل من 50 دولارا

19/10/2015

حقل نفط قرب السواحل الليبية – رويترز

هبطت أسعار النفط لتنزل عن 50 دولارا بسبب مخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم ومؤشرات على أن تخمة المعروض العالمي تحد من صادرات الخام السعودية.

كما أظهرت البيانات أن الطلب الصيني على النفط تراجع قليلا في سبتمبر الماضي  ، ونما الاقتصاد الصيني بأقل وتيرة في ست سنوات في الربع الثالث بحسب بيانات رسمية نشرت اليوم.

وهبط سعر مزيج برنت في العقود الآجلة لـ  ديسمبر 76 سنتا إلى 49.70 دولار للبرميل.

 وهبط سعر الخام الأمريكي في عقود نوفمبر 57 سنتا إلى 46.69 دولار للبرميل معززا الخسائر الكبيرة التي مني بها الأسبوع الماضي.

وانخفضت صادرات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بواقع 278 ألف برميل يوميا في أغسطس وهو ما يشير إلى تراجع الطلب على الخام السعودي مع استمرار تخمة المعروض- بحسب ما أظهرت بيانات تجارية.

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