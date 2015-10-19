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المفتي السابق لتنظيم القاعدة: تدخل روسيا سيؤخر إسقاط النظام

19/10/2015

قال مفتى تنظيم القاعدة السابق الشيخ محفوظ ولد الوالد خلال ندوة " مركز الجزيرة للدراسات"  إن التدخل الروسي لن ينقذ النظام السوري ولكنه سيؤخر إسقاطه وإن روسيا تحاول بتدخلها  كسر عزلتها الدولية ووقف نزيف الخسائر الإيرانية وحزب الله اللبناني .

وأضاف خلال الندوة التي حملت عنوان "التدخل الروسي في سوريا : أسبابه، تداعياته وآفاقه المستقبلية"أن التدخل العسكري الروسي مكلف موضحا أنه سيطول مع تراجع أسعار المحروقات،  ومشيرا أن روسيا تحاول إظهار ترسانتها العسكرية وتجريب أسلحتها الجديدة.

وأكد مفتى القاعدة السابق أنه لولا الضعف الأمريكي لما تجرأ الروس على اقتحام مجال النفوذ الطبيعي لأمريكا في المنطقة

المصدر : الجزيرة مباشر
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