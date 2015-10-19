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الفيفا يعاقب" بنفيكا "باللعب بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ

19/10/2015

معاقبة بنفيكا البرتغالي باللعب بدون جمهور مع ايقاف التنفيذ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن لجنة الانضباط التابعة له قررت معاقبة نادي بنفيكا البرتغالي بمباراة بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ .

وقررت لجنة الانضباط بالفيفا  تغريم بنفيكا 20 ألف يورو بسبب أحداث الشغب التي تسببت فيها جماهير بنفيكا بملعب "فيسنتي كالديرون" في مدريد خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان رئيس بنفيكا "لويس فيليبي فييرا"  أعرب عن أسفه لأحداث الشغب معتبرا أن الجماهير المعنيين "لطخوا سمعة بنفيكا".

يذكر أن جماهير النادي البرتغالي ألقت  مجموعة من الشماريخ على أرض الملعب خلال  المباراة  التي أقيمت في 30 سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز بنفيكا 2 – 1 .

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