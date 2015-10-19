الفيفا يعاقب" بنفيكا "باللعب بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ

معاقبة بنفيكا البرتغالي باللعب بدون جمهور مع ايقاف التنفيذ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن لجنة الانضباط التابعة له قررت معاقبة نادي بنفيكا البرتغالي بمباراة بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ .

وقررت لجنة الانضباط بالفيفا تغريم بنفيكا 20 ألف يورو بسبب أحداث الشغب التي تسببت فيها جماهير بنفيكا بملعب "فيسنتي كالديرون" في مدريد خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان رئيس بنفيكا "لويس فيليبي فييرا" أعرب عن أسفه لأحداث الشغب معتبرا أن الجماهير المعنيين "لطخوا سمعة بنفيكا".

يذكر أن جماهير النادي البرتغالي ألقت مجموعة من الشماريخ على أرض الملعب خلال المباراة التي أقيمت في 30 سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز بنفيكا 2 – 1 .