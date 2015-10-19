الساعة الأشهر في العالم"بيج بن" قد تتوقف عن العمل

ساعة بيج بن بلندن ( أرشيف )

تحتاج ساعة (بيج بن) الشهيرة في لندن التي بنيت قبل 156 عاما إلى إصلاحات كبيرة قد تترك أحد أهم معالم العاصمة البريطانية صامتا ومغطى بالسقالات لأشهر طويلة. وبدا على ساعة بيج بن القدم هذا العام عندما بدأت تدق متأخرة عن الوقت الحقيقي.

وأظهرت دراسة أجرتها لجنة برلمانية أن الساعة البالغ وزنها خمسة أطنان – بما فيها عقرب الدقائق البالغ طوله أربعة أمتار- تحتاج إلى أعمال ترميم مكثفة لإصلاح التآكل الذي تسببت به المياه والشقوق التي أصابت بناءها بعد مرور أكثر من 35 عاما على آخر أعمال ترميم مماثلة.

وستكون الفترة التي ستستغرقها عملية الترميم هي الأولى التي تمر على لندن من دون دقات (بيج بن) المعتادة عند رأس كل ساعة منذ عام 1976 عندما توقفت الساعة عن الدق بشكل متقطع لمدة 26 يوما على مدى تسعة أشهر.

وقالت متحدثة باسم مجلس العموم البريطاني إن "اللجان من مجلسي البرلمان ينظرون حاليا في الدراسة وستقدم النصح بخصوص الجانب المختص بالأعمال عن أفضل الطرق للمضي بهذا الأمر."

وأضافت في بيان "لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الأعمال أو تحديد إطارات زمنية أو التكلفة."

وقال مصدر برلماني لصحيفة (صنداي تايمز) إن إعادة التأهيل قد تبلغ تكلفتها ما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) وتستمر لثلاث سنوات.

وقال المصدر إن "الساعة في حالة متهالكة إلى حد أنها قد تتوقف تماما."

ويقع إلى جانب بيج بن مبنى البرلمان الذي يتشارك مع بيج بن في المظهر المتداعي ويحتاج لأعمال تأهيل وترميم و التي قد تتكلف ما يصل إلى 5.7 مليار جنيه إسترليني وتستغرق 32 عاما وفقا لما خلص إليه تقرير نشر في يونيو الماضي .