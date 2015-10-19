التحالف المصري يرصد رشاوى انتخابية وخروقات للقانون

الانتخابات البرلمانية

رصد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات تقريره الأول عن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الجارية في مصر جملة من المخالفات التي شابت عملية التصويت.

ورصد مراقبو التحالف وقوع مشادة بين أنصار المرشحين في اللجنة رقم "52" بالمعهد الأزهري بمركز ملوي بسبب قيام أحدهما بتقديم رشوية مالية لأحد الناخبين أمام اللجنة.

وقال تقرير التحالف إن من بين المخالفات، تأخر فتح باب اللجان، وأخطاء داخل اللجان، و دعاية انتخابية مخالفة لصريح القانون، ورشاوي انتخابية، ومنع المراقبين من دخول اللجان بحسب وصف التقرير.

ورصد التقرير تأخر فتح اللجان في عدد من المحافظات المختلفة التي تجري فيها الانتخابات في مرحلتها الأولى .

وقال مراقبو التحالف إنهم وجدوا بطاقات تصويت غير مختومة من اللجنة العليا للانتخابات بعدد من اللجان الفرعية، وأكدوا أن الدعاية أمام اللجان وتوجيه الناخبين للإدلاء لمرشحين بعينهم ينتشر داخل وأمام اللجان الفرعية في عدد من المحافظات.

يشار إلى أن الاقبال على التصويت في يومه الأول سجل حضورا ضعيفا، كما أن أغلب الحضور كان من نصيب كبار السن بينما غاب الشباب عن المشهد الانتخابي.