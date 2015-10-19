البث الحي
منوعات

التحالف المصري يرصد رشاوى انتخابية وخروقات للقانون

19/10/2015

الانتخابات البرلمانية

رصد  التحالف المصري لمراقبة الانتخابات  تقريره الأول عن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الجارية في مصر جملة من المخالفات التي شابت عملية التصويت.

ورصد مراقبو التحالف وقوع مشادة بين أنصار المرشحين في اللجنة رقم "52" بالمعهد الأزهري بمركز ملوي بسبب قيام أحدهما بتقديم رشوية مالية لأحد الناخبين أمام اللجنة.

وقال تقرير التحالف إن من بين المخالفات، تأخر فتح باب اللجان، وأخطاء داخل اللجان، و دعاية انتخابية مخالفة لصريح القانون، ورشاوي انتخابية، ومنع المراقبين من دخول اللجان بحسب وصف التقرير.

ورصد التقرير تأخر فتح اللجان في عدد من المحافظات المختلفة التي تجري فيها الانتخابات في مرحلتها الأولى .

وقال مراقبو التحالف إنهم وجدوا بطاقات تصويت غير مختومة من اللجنة العليا للانتخابات بعدد من اللجان الفرعية، وأكدوا أن الدعاية أمام اللجان وتوجيه الناخبين للإدلاء لمرشحين بعينهم ينتشر داخل وأمام اللجان الفرعية في عدد من المحافظات.

يشار إلى أن الاقبال على التصويت في يومه الأول سجل حضورا ضعيفا، كما أن أغلب الحضور كان من نصيب كبار السن بينما غاب الشباب عن المشهد الانتخابي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط