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ارتفاع عدد ضحايا إعصار كوبو إلى 14 قتيلا بالفلبين

19/10/2015
 تسبب الإعصار في نزوح أكثر 20 ألف شخص

ارتفع عدد ضحايا إعصار "كوبو" الذي يضرب الفلبين إلى 14 قتيلا، فيما أنقذت  فرق الطوارئ الأشخاص المحاصرين بسبب الفيضانات، وبدأت في تطهير المناطق  المتضررة من العاصفة .

وذكر خفر السواحل أنه في أكبر الحوادث الناجمة عن الإعصار ، توفي سبعة  أشخاص غرقا جراء انقلاب قارب قبالة مدينة إيلويلو تقع جنوب العاصمة مانيلا.

وكان القارب قد غادر الميناء عندما انقلب بسبب الأمواج  العاتية والرياح الشديدة . وتم إنقاذ 32 شخصا مع بقاء شخصين في عداد  المفقودين.

واجتاح الإعصار كوبو الفلبين في وقت مبكر أمس الأحد، ما تسبب في نزوح  آلاف الأشخاص واقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربي.

ونزح أكثر من 20 ألف شخص، فيما تقطعت السبل بنحو 6530 مسافرا بعد تعليق  عشرات الرحلات الجوية والبحرية .

ورغم تراجع قوة الإعصار الذي يتحرك ببطء، إلا أنه لا يزال موجودا في  أقصى شمال الفلبين، وتصاحبه رياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة مع  زوابع تصل سرعة الرياح فيها إلى 150 كيلومترا في الساعة بحسب مكتب  الأرصاد.

ولقى ثلاثة أشخاص آخرين حتفهم جراء سقوط  الأشجار أو انهيار أبنية،  بالإضافة إلى غرق اثنين أخرين في فيضانات بإقليم نويفا ايسيجا شمالي  البلاد.

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