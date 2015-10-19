إسبانيا: ندرك خطورة تنظيم الدولة ونؤيد القوة المشتركة

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل غارسيا، إنهم مدركون لخطورة "تنظيم الدولة" وقربه من إسبانيا، لافتاً إلى أنهم يؤيدون فكرة إنشاء قوة مشتركة لمواجهة التحديات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي جون كيري صباح (الاثنين)، أن هناك اتفاقا إطاريا للتعاون الأمني بين مدريد وواشنطن، وأن إسبانيا مستمرة في الحفاظ عليه.

وأكد " غارسيا" أن هناك نحو 130 ألف إسباني شاركوا في عمليات حفظ السلام تحت مظلـة المنظمات الدوليـة.

وأوضح أن سياسة إسبانيا الخارجية تعتمد علـى محورين أساسيين هما العلاقات عبر الأطلسي ومع أوروبا، وتابع: " نسعـى لتخفيـف معاناة الدول المستقبلة للاجئين في أوروبا وندرك خطورة هذه القضية".

وهنأ "وزير الخارجية الإسباني" الرئيـس أوبامـا والولايات المتحدة بالتوصل للاتفاق النووي مع إيران، لافتاً إلى أن الصادرات الإسبانية إلـى الولايات المتحدة زادت بنسبة 22% مؤخراً وأنهم مستمرون في التعاون.