أسرى فلسطين: 280 طفلاً في سجون الاحتلال

مركز أسرى فلسطين للدراسات-الجزيرة مباشر

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن أعداد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بشكل كبير؛ وذلك نتيجة تصاعد عمليات الاعتقال التي تستهدفهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس المحتلة، حيث وصلت أعدادهم إلى 280 طفلا أسيراً .

وقال رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، إن الاحتلال يعتبر أطفال فلسطين هم وقود الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منذ شهر في أنحاء الضفة الغربية والقدس وغزة، وحتى في الداخل الفلسطيني، لذلك يتعمد اللجوء إلى إرهابهم بالاعتقال والقتل والتعذيب، حيث شن حملة اعتقالات واسعة منذ بداية الشهر الحالي طالت ما يزيد عن 600 مواطن بينهم 30% من الأطفال .

وأضاف الأشقر أن هذه الاعتقالات التعسفية رفعت عدد الأسرى الأطفال بنسبة 35% عما كانت عليه أعدادهم قبل انتفاضة القدس أي حوالي 70 طفلاً، حيث كان عددهم (210) من الأسرى الأطفال.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يتعمد اعتقال الاطفال بشكل عنيف، وقاسٍ بهدف إرهابهم وتحقيق سياسة الردع، وتخويفهم من المشاركة في الانتفاضة الشعبية، حيث تقوم بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح بشكل فور اعتقالهم، وعلى المناطق العليا من الجسم لتحقيق أكبر قدر من الإصابات بهم.

وقال الأشقر إن الاحتلال يسعى إلى إدخال تعديل على قانون محاكمة الأطفال في كيان الاحتلال، والذي سيجيز السجن الفعلي للأطفال من هم أقل من 14 عاما، حيث إن القانون الحالي لدى الاحتلال لا يسمح بالسجن الفعلي لمن هم أقل من هذا السن، ويتم التعامل معهم بشكل خاص، وفقا لقانون الاطفال.

وإذا أقر الاحتلال القانون الجديد فان السجون ستمتلئ بالأطفال ممن هم دون ال14عاما، مما يعتبر بمثابة جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال .

ويعانى الأسرى الأشبال في سجون الاحتلال من سوء المعيشة ، وقلة النظافة وسوء الطعام المقدم لهم، وانتشار الحشرات والقوارض دون مكافحة لها، وقلة الملابس، وانعدام وسائل النظافة، فضلاً عن الإهانة والشتم، واستمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المرضى منهم .