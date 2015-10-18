وفاة الروائي المصري جمال الغيطاني

توفي الغيطاني عن عمر يناهر 70 عاما

توفى الروائي المصري الكبير جمال الغيطاني صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 70 عاما .

وكان الغيطاني تعرض لوعكة صحية طارئة استدعت نقله على الفور لمستشفى الجلاء العسكري، وتم وضعه داخل العناية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعي، منذ أسبوعين، بعد تعرضه لضيق في التنفس أدى إلى توقف قلبه لمدة ربع ساعة، مما منع وصول الأكسجين إلى المخ.

ولد الغيطانى في أربعينيات القرن الماضي.

وكتب أول مجموعة قصصية في حياته في مرحلة الشباب. وفي الثمانينيات أصبح رئيسا لقسم الأدب في صحيفة "أخبار اليوم" ، وفي التسعينيات أسس صحيفة "أخبار الأدب"، وفي الألفية الثالثة حصل على جائزة الدولة التقديرية.