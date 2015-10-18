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وفاة الروائي المصري جمال الغيطاني

18/10/2015
 توفي الغيطاني عن عمر يناهر 70 عاما

توفى الروائي  المصري الكبير  جمال الغيطاني صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 70 عاما . 

وكان الغيطاني تعرض لوعكة صحية طارئة استدعت نقله على الفور لمستشفى  الجلاء العسكري، وتم وضعه داخل العناية المركزة تحت جهاز التنفس  الصناعي، منذ أسبوعين، بعد تعرضه لضيق في التنفس أدى إلى توقف قلبه لمدة  ربع ساعة، مما منع وصول الأكسجين إلى المخ.

ولد الغيطانى في أربعينيات القرن الماضي.

وكتب أول مجموعة قصصية في  حياته في مرحلة الشباب. وفي الثمانينيات أصبح رئيسا لقسم الأدب في صحيفة "أخبار اليوم" ،  وفي التسعينيات أسس صحيفة "أخبار الأدب"، وفي الألفية الثالثة حصل على  جائزة الدولة التقديرية.

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