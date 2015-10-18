البث الحي
منوعات

من يرقد في قبر "يوسف" بنابلس ؟ !

18/10/2015

متطرفون يهود بصدد الصلاة في مقام قبر يوسف- رويترز

شهد محيط "قبر يوسف" في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية  حوادث إضرام نار به خلال الأيام الحالية، وطوال السنوات السابقة  شهد صدامات دامية قتل فيها عدد كبير من الإسرائيليين والفلسطينيين.

يقع "قبر يوسف" المتاخم لمخيم بلاطة شرق نابلس في منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية، ويشكل "مقام يوسف" كما يسميه الفلسطينيون بؤرة توتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ الاحتلال الإسرائيلي لنابلس عام 1967.

وشهد القبر يوم الجمعة الماضية حادث إضرام نار، أدانه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الغربية واصفا إياه بـ "العمل المدان والمرفوض".

وأوردت وكالة أنباء "وفا" الرسمية أن عباس أمر "بتشكيل لجنة تحقيق فورية في ما جرى لقبر يوسف" عندما قامت "مجموعة بتصرفات غير مسؤولة، والبدء في إصلاح الأضرار".

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية إحراق قبر يوسف بــ"الحادث الخطير"، وقال انه سيلاحق مضرمي النار في القبر، وطالب وزير الزراعة الإسرائيلي أوري ارييل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بضرورة إعادة السيطرة على القبر الذي يعتبره المتطرفون اليهود مكانا مقدسا.

حريق في قبر "يوسف" الجمعة الماضية – رويترز

فماهي أهمية هذا القبر لدى اليهود؟ ومن يرقد فيه؟

يؤكد الفلسطينيون أن موقع القبر هو أثر إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية وكان مسجدا قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويضم قبر الشيخ صالح من بلدة بلاطة البلد ويدعى "يوسف دويكات"، لكن اليهود يعتبرونه مقاما مقدسا لهم ويقولون إن عظام النبي يوسف بن يعقوب أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان.

ويرى الفلسطينيون في ذلك تزييفا للحقائق هدفه سيطرة إسرائيل على المنطقة بذرائع دينية، ويزور المستوطنون الموقع بحماية من جيش  الاحتلال الإسرائيلي وبتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وفي كل مرة تفرض فيها زيارة المستوطنين للمقام تغلق القوات الإسرائيلية المنطقة المحيطة به وغالبا ما تندلع في المنطقة اشتباكات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.

وشهد محيط "قبر يوسف" طوال السنوات السابقة صدامات دامية قتل فيها عدد كبير من الإسرائيليين والفلسطينيين وخصوصا في 1996 عندما اشتبك الأمن الوطني الفلسطيني مع الجنود الإسرائيليين وسقط آنذاك قتلى من الطرفين.

وفي بداية الانتفاضة الثانية عام 2000 وقعت اشتباكات عنيفة في محيط المقام بين نشطاء فلسطينيين وجيش  الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى قتلى من الطرفين.

واضطر الإسرائيليون للانسحاب من المقام، وقام شبان فلسطينيون غاضبون بتدمير أجزاء من القبر لكن السلطة الفلسطينية قامت بترميمه فيما بعد.

 

المزيد من منوعات

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط