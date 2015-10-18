مظاهرات في مصر تدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية

تظاهرات لرافضي الانقلاب تدعو لمقاطعة الانتخابات

خرجت مظاهرات لرافضي الانقلاب في مصر منددة بالانتخابات البرلمانية و تدعو المواطنين لمقاطعتها.

ففي الزقازيق نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري مسيرة بطريق الزقازيق – منيا القمح تدعو المواطنين لمقاطعة الانتخابات و منددة بالانقلاب العسكري ورفع المشاركون إشارات رابعة العدوية ورددوا هتافات مناهضة لما وصفوه بحكم العسكر.



كما خرجت مسيرة بمدينة العاشر من رمضان تندد بالانتخابات البرلمانية وهتف فيها المشاركون تحية للفلسطينيين وللمعتقلين في مصر.

وفي بني سويف خرجت مظاهرات رافضةً للانتخابات وللمطالبة بعودة المسار الديمقراطي، كما خرجت مظاهرات مماثلة في الأقصر والبحيرة.