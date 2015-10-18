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فيديو..مظاهرة في ميلانو لمقاطعة الانتخابات المصرية

18/10/2015

تظاهر العشرات من أبناء الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية احتجاجا على الانتخابات البرلمانية التي تجرى في مصر حاليا.

ورفع المتظاهرون شعارات تصف الانتخابات البرلمانية الحالية بانتخابات "الدم" في إشارة إلى تورط السلطة الحالية في قتل مئات المدنيين منذ وقوع الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013 .

وتشهد الانتخابات البرلمانية التي تجرى في مصر على مدار اليوم الأحد وغدا الاثنين تشهد عزوفاً ملحوظا من قبل الناخبين حيث نقلت مختلف وكالات الأنباء صورا تظهر اللجان الانتخابية شبه خالية من الناخبين في مختلف محافظات الجمهورية .

المصدر : الجزيرة مباشر
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