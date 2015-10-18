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فيديو .. شاهد آثار دمار ألحقه الحوثيون بمزارع مأرب

18/10/2015

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" الأضرار التي لحقت بالمزارعين في محافظة مأرب باليمن جراء تمركز مليشيا الحوثي وقوات صالح  في مزارعها قبل أن تتمكن المقاومة الشعبية والجيش الوطني من طردها منها.

ويظهر في الفيديو آثار الدمار والأضرار التي لحقت  بالمزارع والتي أثرت على مزارعي المحافظة وكذلك بعض الآليات والمركبات العسكرية الثقيلة ومخلفات الذخائر والتي كانت بحوزة مليشيا الحوثي إضافة إلى معدات تابعة لقوات الحرس الجمهوري التابعة للمخلوع صالح.

وكانت مليشيا الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح قد تحصنت بتلك المزارع بعد أن سيطرت عليها إلا أن المقاومة الشعبية تمكنت من طردها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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