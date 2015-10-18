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فيديو.. الآلاف يفرون أمام إعصار كوبو في الفلبين

18/10/2015

ضرب إعصار "كوبو" شمالي الفلبين اليوم الأحد، ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم وسط أمطار غزيرة ورياح قوية من الممكن أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال مكتب الارصاد الجوية إن الإعصار "كوبو" ضعفت قوته قليلا بعد أن وصل  إلى اليابسة في بلدة كاسيجوران في إقليم أورورا، على بعد 215 كيلو مترا شمال العاصمة الفلبينية مانيلا.

ويتحرك الإعصار مصحوبا برياح سرعتها 175 كيلومترا في الساعة وزوابع تبلغ  سرعتها 210 كيلومترات في الساعة. 

واقتلع الإعصار "كوبو" الأشجار وأطاح بأسطح المنازل فيما اخلى ما يقرب من 10 ألاف شخص منازلهم وسط تحذيرات من إمكانية وقوع فيضانات.

وأفادت وكالة الإغاثة من الكوارث بأن عشرات الرحلات الجوية الداخلية ألغيت، في حين تم تعليق الرحلات البحرية وسط بحار متلاطمة الأمواج تسببت في تقطع السبل بأكثر من خمسة آلاف مسافر.

وقال ألكسندر باما، رئيس وكالة الإغاثة إن إقليم أورورا بالكامل وبعض  أجزاء من المحافظات الشمالية الأخرى تعاني من انقطاع الكهرباء.

وأضاف باما "فاضت بعض الأنهار وبات من الصعب عبور العديد من الطرق  والجسور بسبب الانهيارات الارضية والفيضانات.

يذكر أن الفلبين تتعرض لنحو 20 إعصارا في المتوسط سنويا، تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وغيرها من الحوادث.

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